Sindacati critici sulla cena di Delmastro 

Non si spengono le polemiche legate alla visita nella colonia penale di Mamone del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. I sindacati Sappe, Osappe, Uil e Uspp che hanno disertato l’incontro parlano di «atteggiamento scorretto e antisindacale». I sindacati all’inizio hanno ben accolto l’invito all’incontro. «Dopo aver appreso che nella serata dell’8 agosto, in una diramazione era in atto una cena privata ed esclusiva del sottosegretario con i vertici dell’amministrazione regionale, il direttore, il comandante e i rappresentanti di una sola sigla sindacale, gli scriventi hanno declinato l’invito per un gesto poco elegante nei confronti del personale in servizio, nonché delle altre sigle sindacali». Parole sottoscritte da Luca Fais, Giovanni Conteddu, Michele Cireddu e Alessandro Cara. «Abbiamo ritenuto inutile partecipare all’incontro ufficiale dell’8 agosto».

