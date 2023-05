Sindacati contro l’autonomia differenziata 

Il ddl Calderoli sull'autonomia differenziata continua a far discutere. Se da un lato la Lega difende a spada tratta l'operato del ministro, dall'altro si moltiplicano le voci contrarie al provvedimento, a partire da quelle dei sindacati, che ieri hanno parlato di scelta «antistorica, competitiva e antisolidaristica» durante una lunga audizione alla commissione Affari Costituzionali del Senato, presenziata per l'intera durata dallo stesso Roberto Calderoli.

E sulla scia dei rilievi espressi mercoledì dall'Unione europea, il M5S ha chiesto ufficialmente un'indagine conoscitiva sui costi del decreto. Un atto sottoscritto anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia che - affermano i pentastellati - «sono ora attesi alla prova dei fatti». A storcere il naso sul provvedimento, fortemente voluto dal ministro Calderoli e cavallo di battaglia leghista, sono dunque soprattutto i sindacati. La Cgil ha espresso «forte preoccupazione e contrarietà» paventando peraltro il rischio di «un colpo mortale all'unità e all'identità culturale del Paese, specialmente con la regionalizzazione della scuola». Per la Uil il ddl rischia di essere «devastante per il Mezzogiorno e di scavare un'ulteriore profonda frattura tra Nord e Sud». Più morbida la Cisl, secondo cui «l'autonomia potrebbe migliorare i servizi, se attuata bene». Attenzione però a non «compromettere la coesione sociale».

