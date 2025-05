Sindacalisti della Cisl a scuola di formazione 

Delegati sindacali a scuola di formazione. Dopo il successo alle ultime elezioni Rsu, con oltre il 60 per cento dei voti, la Funzione pubblica Cisl investe sulla formazione. «Alla luce del successo alle recenti elezioni - ha detto Fabrizio Meloni, segretario generale Fp Ogliastra - ci è sembrato doveroso coinvolgere tutti gli eletti e le elette in un percorso formativo di alto livello che possa dare a ciascuno di loro gli strumenti per poter rappresentare al meglio i lavoratori nella contrattazione nei propri luoghi di lavoro». Oltre cinquanta rappresentanti sindacali neoeletti hanno partecipato al percorso formativo dedicato ai delegati eletti nelle Rsu all’interno dei luoghi professionali. Gli esperti affronteranno i temi della formazione sindacale di base, spiegando i principi del sindacato, i diritti dei lavoratori, le normative sul lavoro e le relazioni industriali. I relatori si concentreranno sui temi delle normative della sicurezza sul lavoro, i contratti collettivi, il diritto del lavoro e le prerogative sindacali. Si lavorerà sul miglioramento della capacità di contrattazione: come affrontare la contrattazione di comparto, come leggere un contratto e negoziare con la controparte. «Se da un lato il dato Rsu ottenuto ci lusinga - ha concluso Meloni - dall’altro ci carica di ulteriori responsabilità nei confronti di chi rappresentiamo». (ro. se.)

