Indossava ancora la fascia tricolore quando è stata trovata morta in Municipio: Mirella Cerini, sindaca di Castellanza (Varese) aveva solo 50 anni e poco prima aveva partecipato alle celebrazioni per il 25 Aprile. A ucciderla è stato probabilmente un infarto. Dopo la cerimonia ha detto di voler salire in ufficio per bere qualcosa di caldo non sentendosi molto bene. Lì è morta, da sola: il suo corpo è stato trovato da un agente della polizia locale.