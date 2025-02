Sindaca e parroco, una messa per la pace 

Lecce. La lite era stata così accesa che il parroco si era sentito male. Ma nei giorni successivi avevano entrambi taciuto e, a parte una manifestazione a sostegno del sacerdote qualche giorno fa, dello scontro tra la sindaca di Specchia Anna Laura Remigi e don Antonio Riva si era parlato solo nel chiacchiericcio in paese. Ieri a siglare la pace tra la guida civile e quella spirituale del paesino salentino è arrivato il vescovo, monsignor Vito Angiuli, che ha celebrato la messa alla presenza di entrambi.

La discussione era scoppiata in chiesa il 24 gennaio: si parlava del regolamento del comitato per la festa di san Nicola e la sindaca avrebbe chiesto di essere inserita, come rappresentante istituzionale, nello statuto del comitato organizzatore, ma per il parroco le linee guida non prevedono la presenza della politica. In breve i toni della discussioni si erano inaspriti fino a quando il parroco ha accusato un malore e la riunione è stata interrotta tra l’imbarazzo dei presenti. Il giorno dopo don Antonio aveva lasciato il paese e la sindaca non aveva più affrontato l’argomento. Ieri, celebrando davanti a entrambi, il vescovo Angiuli ha fatto un accenno diretto apprezzando «la compostezza e il silenzio dignitoso che la sindaca e il parroco hanno avuto e che dovremmo imitare tutti».

