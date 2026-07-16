Sindaca contro il fotovoltaico 

Sindaca volante e Consigli comunali a raffica. Gianna Masu aveva promesso una partenza sprint e così è. La prima cittadina di Tempio, a poche settimane dall’elezione, ha già schiacciato l’acceleratore della macchina municipale. Per i risultati è troppo presto, ma si può già parlare di un avvio di mandato con le scintille. Sono state convocate due sedute del Consiglio per il 23 e il 30 luglio, quest’ultima dovrebbe essere quella della partenza vera e propria delle attività. Ma nel frattempo Masu ha iniziato ad affrontare le tematiche ritenute prioritarie.

Puc anti eolico

Gianna Masu, come annunciato in campagna elettorale, ha aperto il fronte del Piano urbanistico comunale. L’assessore Simone Vacca D’Avino è al lavoro sullo strumento di pianificazione e la sensazione è che a breve potrebbero arrivare delle proposte di modifica. Uno degli obiettivi è l’inserimento di norme che blocchino od ostacolino i progetti di parchi eolici e fotovoltaici. Il territorio di Tempio è interessato da alcuni maxi interventi, la giunta comunale sta effettuando una ricognizione di tutte le istanze pendenti in Regione e al ministero dell’Ambiente e della Transizione energetica. Il Puc pilota anti speculazione eolica sarebbe una operazione interessante per tutta l’Isola.

Stop alle pietre colorate

La giunta ha scelto di mettere fine alla manifestazione estiva che aveva come pezzo forte la trasformazione dei lastricati del centro storico di Tempio in superfici di mille colori. Niente pavimentazione di granito “Arlecchino” quindi, per l’estate 2026 e la sensazione netta è che la manifestazione non avrà seguito.

Protezione Civile

Altri temi caldissimi sono quelli del Piano di protezione comunale e delle risorse idriche di Tempio. Stando a indiscrezioni sarebbero iniziate le verifiche sulla idoneità e i contenuti degli interventi di Protezione civile.

La sindaca ha inoltre incontrato i vertici del gestore unico Abbanoa per fare il punto sulla situazione dei lavori sulla rete idrica cittadina e per il collegamento dell’invaso di Monti di Deu.

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