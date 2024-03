S’Incontru, l’abbraccio della Pasqua 

S’Incontru. L’abbraccio tra la Madonna e Gesù. Un rito suggestivo che chiude la Pasqua sarda, tanto nelle città più grandi quanto nei piccoli centri. La Vergine Maria, che sotto la croce ha visto morire il figlio, viene portata in processione ancora vestita a lutto per essere poi spogliata del velo nero dopo l’incontro con il Cristo risorto, acclamato a gran voce. Le campane suonano a festa. Come avviene per tutti gli eventi de Sa Chida santa, la settimana che dal venerdì di Passione accompagna alla Resurrezione, sono le Confraternite a curare ogni dettaglio di questa antica tradizione introdotta nel Quattrocento dagli spagnoli.

Cagliari

Nel capoluogo dell’Isola, i riti di Pasqua si concentrano nei quartieri storici della città, con le sue chiese di riferimento per S’Incontru. A Villanova, è l’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso a organizzare la processione, dalle 10,30 in piazza San Giacomo. Il simulacro di Gesù parte dall’omonima chiesa e prosegue per le vie Tempio e Bosa; la statua della Madonna esce dal vicino oratorio e attraversa via Sulis. L’incontro avviene in piazza Garibaldi. Il rientro passa dalle vie Portico Romero e San Domenico. A Stampace, invece, alle 11,30 l’Arciconfraternita del gonfalone Sant’Efisio martire dà il via alla processione che si snoda per le vie Santa Restituta, Azuni, Portico degli Alberti e Portoscalas. Quindi S’Incontru nel corso Vittorio Emanuele. Negli anni si è distinto anche il rito di Pirri, organizzato dal comitato di Santa Maria Chiara. La Madonna e Gesù si ritrovano in piazza Italia alle 11. Entrambi partono dalla chiesa di San Pietro apostolo ma seguendo due percorsi diversi: l’una fa il giro da via Dei Gherardeschi, l’altro da via Dei Doria.

Nord Sardegna

Olbia, Aggius, San Teodoro, Castelsardo, Sassari e Alghero: sono questi i centri in cui le processioni diventano manifestazione attesa non solo dai cattolici. A Olbia i simulacri partono alle 11,30 dalla chiesa di San Paolo, in piazza Civita: S’Incontru avviene in piazza Regina Margherita. Ad Aggius, sempre in Gallura, il rito viene chiamato Intoppu: appuntamento alle 10,30 in piazza Matteotti. A San Teodoro l’abbraccio tra Gesù e la Madonna è programmato in piazza Gallura alle 10,30; a Castelsardo la stessa attesa si consacra alle 11 nel sagrato della cattedrale, in piazza Duomo. A Sassari, S’incontru è in piazza Santa Caterina alle 10,30. Un quarto d’ora prima il simulacro del Cristo parte dalla chiesa della Santissimi Trinità; quello di Maria da Sant’Antonio Abate. Ad Alghero la processione della Madonna inizia alle 9 dalla chiesa di San Francesco; quella di Gesù alle 9,30 dalla Misericordia. S’incontru è previsto ai Bastioni Colombo alle 9,45.

Sud Sardegna

A Domusnovas, sono i colpi a salve dei fucili ad annunciare la Resurrezione. La particolarità è il velo azzurro che viene fatto indossare alla Madonna al posto di quello nero, quando l’abbraccio con il figlio risorto scioglie ogni timore. S’incontru è programmato alle 11 in piazza Matteotti. A Villacidro, il rito che chiude la Pasqua viene celebrato in tutte le principali chiese: Madonna del Rosario, Santa Barbara e Sant’Antonio di Padova, sempre con inizio alle 10,30.

Oristanese

A Santu Lussurgiu sono le confraternite del Santissimo Rosario e del Carmine a portare la Madonna sino a S’Incontru, mentre quelle dell’Addolorata e di Santa Croce si occupano di Gesù. L’abbraccio tra madre e figlio, accompagnato da so alligrizio de Pasca (il suono incessante delle campane), è previsto alle 10,30 nel piazzale della chiesa Santa Maria degli angeli. Ad accompagnare la messa il coro su Cuncordu ‘e su Rosariu. Cuglieri è l’unico paese dell’Isola dove madre e figlio risorto si ritrovano al chiuso, nella cattedrale, a metà mattina. Ma la giornata comincia alle 9 nella chiesa di Santa Croce, dove vengono benedette le violette con cui si ornano le statue della Madonna e di Gesù, che da lì partono. Le confraternite smettono le croci nere e portano in processione quelle della festa. A Oristano S’incontru apre le cerimonie religiose della Resurrezione. Si inizia alle 9,45 davanti alla cattedrale. Quarantacinque minuti prima la Madonna e Gesù vengono portati in processione seguendo due differenti percorsi nelle vie laterali.

RIPRODUZIONE RISERVATA