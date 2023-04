S’Incontru conquista tanti turisti 

Doveva essere la giornata della ripartenza dopo gli anni duri della pandemia. Una simile invasione tra le vie del centro, però, era anche difficile da ipotizzare. A Oliena il rito di S’Incontru ha scaldato una comunità, sotto l’occhio di tanti turisti. È stata una Pasqua da incorniciare. I fucilieri hanno dato il loro contributo. Fremevano, non hanno atteso il tradizionale incontro tra il Cristo risorto e la Madonna per diffondere gioia. Così, il rumore delle fucilate si è avvertito per tutta la mattinata, non solo dalle 10.30. In quel momento, però, quando i due simulacri in legno hanno raggiunto la chiesa di Santa Maria, la piazza è esplosa. «La comunità ha risposto», ha detto il sindaco, Bastiano Congiu. Non solo le processioni per le vie del paese e la santa messa. In piazza Berlinguer si è svolto anche il tradizionale invito: canti e balli a cui non si è sottratto Vittorio Sgarbi. (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA