S’incendia l’auto di un avvocato 

Auto prende fuoco in pieno centro abitato. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno domato le fiamme. Qualcosa ha interrotto, seppur per poco, la preparazione del paese in festa. Intorno alle 13 e 40, mentre Lanusei si stava preparando alla serata clou della fiera delle ciliegie, una Fiat Panda ha preso fuoco durante il tragitto. Alla guida, Giancarlo Piroddi, noto avvocato di Gairo di 71 anni, alla guida della sua auto lungo viale Europa, nella parte alta della cittadina. Accortosi delle fiamme e del fumo che usciva dal cofano anteriore, l’avvocato ha avuto la prontezza di fermare l’autovettura nella vicina via Cavour, chiamare i vigili del fuoco e attendere il loro arrivo. All’origine dell’incendio problemi di natura elettrica. I vigili del fuoco sono subito intervenuti e hanno spento le fiamme.