S’incaglia nave  oceanografica: salvati in undici 

LIVORNO. Secondo incidente marittimo lungo le coste toscane in poche settimane, dopo il mercantile cipriota finito contro un pontile a Marina di Massa. Verso le 23 di sabato una nave oceanografica, lunga 42 metri e battente bandiera bahamense, la Fugro Mercator, si è incagliata sulla scogliera dell'Enfola, tra i promontori più caratteristici dell'Elba, vicino a Portoferraio.

A bordo c’erano 11 persone di varie nazionalità, tra equipaggio e personale tecnico-scientifico impegnato nel monitoraggio dei fondali marini. Sono state tutte tratte in salvo dalla Guardia costiera, non senza difficoltà, e sono in buone condizioni di salute. Fino a ieri sera non era stato segnalato nessuno sversamento. Da una prima ricostruzione della Capitaneria di porto, la nave, nel cercare riparo dal maltempo, si sarebbe avvicinata troppo alla costa urtando il fondale e fermandosi lungo una falesia rocciosa. Ha anche imbarcato acqua, cosa che ha danneggiato una parte dei motori, provocando un blackout totale degli apparati di bordo.

