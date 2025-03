Sinatra a capo della struttura di Cure palliative 

Salvatore Sinatra, medico di Urzulei, è il nuovo direttore della struttura complessa di Cure Palliative della Asl Ogliastra. Il medico ha assunto la direzione del servizio per la prima volta attivato nell’azienda socio-sanitaria ogliastrina. Sinatra ha vinto il concorso bandito da Ares Sardegna. Dopo l’arrivo di altri cinque direttori in poco più di un anno la nomina rappresenta un ulteriore tassello che arricchisce e rinforza l’assistenza territoriale, in un ambito molto delicato come quello delle cure palliative. «In Ogliastra mancava un vero e proprio servizio di Cure palliative – spiega Sinatra – Questo tipo di assistenza veniva fornita attraverso l’Adi. Anche se il servizio è in fase di costruzione, il suo avvio costituisce un importante passo in direzione dell’utenza che consentirà di dare risposte più precise ai pazienti ed ai loro familiari». Il medico ha le idee chiare su quelli che devono essere i suoi primi passi da direttore. «Ora l’obiettivo primario – osserva il medico palliativista - eØ quello di strutturare il servizio, con la creazione di un’équipe multidisciplinare. Un’altra priorità è quella di sveltire il passaggio del paziente da un’assistenza di base, ad un’assistenza ad alta intensità». (si. l.)

