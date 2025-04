Sin troppo facile per il Bologna a Empoli 

Empoli 0

Bologna 3

Empoli (3-4-2-1) : Seghetti; De Sciglio, Marianucci (17' st Goglichidze), Tosto (1' st Pezzella); Gyasi, Bacci (1' st Sambia), Kovalenko, Cacace; Solbakken (17' st Esposito), Fazzini (32' st Grassi); Colombo (1' st). In panchina Vasquez, Brancolini, Kouamé, Viti, Ebuehi, Konate. Allenatore D'Aversa.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Calabria (21' st Holm), Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler (37' st Aebischer); Orsolini (30' st Cambiaghi), Odgaard (30' st Fabbian), Ndoye (37' st Dominguez); Dallinga. In panchina Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Lykogiannis, De Silvestri, Pedrola. Allenatore Italiano.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : 23' pt Orsolini; 29' pt Dallinga; 6' st Dallinga.

Empoli. Troppo Bologna per questo Empoli. Così nella prima semifinale di Coppa Italia la squadra di Italiano mette un piede nella finale di Roma vincendo 3-0.

Primo tempo

Bologna in dominio totale già in avvio di gara con i toscani che non riescono ad arginarlo Lo schieramento di D'Aversa cambia subito dal 3-4-2-1 al 4-4-2, con Solbakken accanto a Colombo, Bacci a centrocampo e Marianucci ancora titolare in difesa a fianco di Tosto. Italiano schiera tutti i titolari, con Dallinga al posto di Castro à davanti. Il Bologna è da subito molto aggressivo, sostenuto da oltre 4.000 tifosi. Il primo gol, segnato sotto gli occhi del ct Spalletti, è di Orsolini che sfrutta un pallone messo in mezzo da Odgaard - e una dormita della difesa empolese - e di sinistro al volo gira con violenza un pallone che batte Seghetti. Siamo al 23' e il Bologna fa subito capire le intenzioni. Dopo neanche sei minuti segna anche Dallinga: Miranda serve Ndoye a sinistra, serve l'olandese che batte Seghetti con un tocco di esterno in diagonale. Si chiude il primo tempo con lo show del Bologna che fa quello che vuole di fronte a una difesa dell'Empoli quasi inedita.

Ripresa

Nonostante le sostituzioni di D'Aversa che richiama i giovanissimi Tosto e Bacci, per Pezzella e Sambia, il Bologna va sul 3-0 alla prima discesa in avanti. Siamo al 6' del secondo tempo quando Ndoye da sinistra lascia quasi sul posto De Sciglio e serve a Dallinga al centro dell'area: un pallone che l'olandese semplicemente spinge in rete. È l'ipoteca della finale di Roma. La reazione dei toscani arriva solo al 16' quando Colombo allarga in area a un accorrente Gyasi che con un diagonale di destro sfiora il palo. È uno degli ultimi guizzi di una partita già decisa. Ci provano ancora per i padroni di casa Esposito, Fazzini e ancora Gyasi con qualche iniziativa. Ma la gara è già decisa. Arrivano altre due occasioni per il Bologna con Fabbian che impegna Seghetti al riflesso in corner e poi ancora il portiere empolese bravo su Dallinga. Insiste, a caccia del 4-0 anche Ferguson, pericoloso in piena area. Poi colpisce un palo l'ex Cambiaghi, al 90'. Sono gli ultimi assalti per gli ospiti a caccia del poker. La prossima tappa, il ritorno, sarà il 24 aprile al “Dall'Ara".

