Simulazione Onu, studenti entusiasti 

Il liceo Fermi arricchisce le competenze dei propri studenti con la simulazione Onu. Il così chiamato “Fermi Mun”, che si è concluso ieri, è uno degli eventi più attesi e amati dai giovani. La cerimonia di apertura, al teatro Eliseo, ha visto il confronto dei partecipanti italiani con quelli provenienti da diverse nazioni. Per la serata di mercoledì e l’intera giornata di giovedì si sono spostati negli spazi del liceo dove i delegati si sono divisi tra i due comitati che avevano come punto focale temi socioeconomici-ambientali e diritti umani, stabilendo alleanze e producendo proposte che sono state votate ieri in un’assemblea generale.

Gli studenti si sono presi carico anche della realizzazione del giornalino Mun Times, interamente in lingua inglese. Entusiasta la dirigente Mariantonietta Ferrante: «Il progetto Model Un non solo permette il miglioramento delle competenze linguistiche, ma sviluppa capacità organizzative di un evento di grande portata. Abitua inoltre gli studenti al confronto con i coetanei europei, alla negoziazione per il raggiungimento di un obiettivo comune». I ragazzi hanno potuto assaporare il valore culturale dell’accoglienza, ospitando a casa loro studenti stranieri e connazionali.

