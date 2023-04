Simulazione dell’Onu al liceo Fermi 

Dopo tre anni di stop a causa della pandemia torna il Fermi Mun, la simulazione Onu più amata dagli studenti. L’evento, iniziato nel 1999 negli spazi del liceo Fermi, continua il 19, il 20 e il 21 aprile nel teatro Eliseo collocandosi al primo posto tra le manifestazioni scolastiche più longeve in Sardegna. Parteciperanno le scuole di Nuoro e provincia, saranno ospiti Polonia e Spagna. «Questi due Paesi rappresentano Stati membri delle Nazioni Unite - dice la referente Giovanna Falchi, 62 anni -. I ragazzi si impegneranno anche come giornalisti realizzando quattro numeri di un giornalino scritto in inglese».

La lingua straniera è un arricchimento. Per non perdere il legame con il territorio, la cerimonia inaugurale si aprirà con il gruppo folk liceale “Chentu viddas”, nato dalla volontà degli studenti. Altri ragazzi si divideranno tra staff, staff tecnico, security e page coordinators; questi ultimi tengono i rapporti tra le delegazioni. Due i comitati di discussione: uno per i diritti umani e l’altro per le problematiche a livello sociale, ambientale ed economico.

Contenta la dirigente scolastica Mariantonietta Ferrante che sottolinea: «Sono molto orgogliosa di aver potuto organizzare, dopo il Covid, una manifestazione che internazionalizza l’istituto». (g. p.)

