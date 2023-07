Simulacro senza ori ex voto 

La Madonna delle Grazie di Calasetta per la prima volta senza fiori e senza l’oro degli ex voto. Ha creato un po di perplessità nei fedeli abituati a vedere il simulacro, una statua che avrebbe origini antiche con la prima traccia in un documento del 1850, completamente privo delle catene, degli anelli e di tutti gli oggetti donati per grazia ricevuta o per intercessione per i propri cari defunti. «Purtroppo - spiega Remigio Scopelliti - l’anno scorso c’è stato un principio di incendio che ha bruciato il piedistallo e rovinato la statua. Proprio per questo è stata sottoposta a restauro e sia la soprintendenza che la restauratrice ci hanno spiegato che sia l’oro, con lo sfregamento in processione che i fiori con il polline, rovinano il simulacro. Stiamo studiando una soluzione che potrebbe essere un gonfalone con l’oro fissato da portare in processione». (s. g.)

