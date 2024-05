Simplicio è festa, fede e storia 

Si rinnova, solenne, tutti gli anni, secondo una tradizione ormai centenaria ma, quest'anno, Sa Festa manna de Mesu Maju sarà ancora più grande. L’edizione 2024 della festa del patrono di Olbia e della Gallura, dal 10 al 15 maggio, celebra l'Anno simpliciano, indetto ufficialmente nel 2023 dall'allora vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti, per onorare i 1.720 anni dal martirio di San Simplicio. Confermati i riti liturgici, tra cui il triduo e la messa quotidiani, e i festeggiamenti profani delle scorse edizioni, in questa speciale, anche il “Convegno simpliciano a 1.720 anni dalla morte” per ripercorrere l'era simpliciana e la storia del protovescovo, tra il diritto antico e le persecuzioni subite da Simplicio nel 304 a.c.

Fede e cultura

«In preparazione al Giubileo simpliciano, tra cinque anni, partiamo da questo convegno per arrivarci con un pamphlet di studi scientifici, dalla valenza anche sociale: la devozione al Santo non si è mai spenta nel corso dei secoli ma non si è mai fatta un'approfondita indagine teologico culturale», ha detto don Tamponi, ieri in occasione della presentazione del calendario di eventi, organizzati dal Comitato dei festeggiamenti San Simplicio. A inaugurare Sa Festa manna, il 10 maggio, i fuochi d'artificio sul mare e a salutarla, il 15, giorno del martirio, all'alba la Diana con la banda musicale cittadina, la Solenne messa pontificale, presieduta dal vescovo, monsignor Roberto Fornaciari, alla sua prima volta nelle celebrazioni in onore del patrono, e la processione che accompagna il Santo tra le vie della città che hanno segnato il suo cammino (trasmessi in diretta su Videolina). In mezzo, l'attesa Sagra delle cozze con fiumi di Vermentino e il Palio della Stella, con cavalli e cavalieri di ventisei Comuni della Gallura che si contenderanno lo stendardo con l'effigie di San Simplicio da custodire in municipio. Star della festa, il cantautore Raf, sul palco Fausto Noce l'11 maggio, che apre gli eventi musicali, tra cui i concerti di musica etnica con Maria Luisa Congiu, dei Collage, corale di musica folk nella VIII edizione di Mesu Maju in Coro, la serata di canti sardi e la rassegna regionale del folklore. Circa 275mila euro il costo sostenuto per i festeggiamenti, grazie a contributi comunali e regionali, a cui ha collaborato anche la generosità della città.

