«Simonetta Murru, essere sindaca per lei una missione» 

Nuoro dà l’ultimo saluto a Simonetta Murru, la prima e unica sindaca della città. Ieri i funerali in Cattedrale, a cui hanno presenziato il sindaco Andrea Soddu, esponenti della politica di oggi e di ieri, amici e cittadini. Accanto alla bara il gonfalone della città. «Simonetta è stata insegnante, sindacalista, militante socialista, assessora, vicesindaca, prima e unica sindaca della nostra città negli anni Novanta. Moglie di Martino Corda, anch’egli sindaco in un periodo particolare della nostra storia», la ricorda don Francesco Mariani durante l’omelia nella messa celebrata da don Giovanni Maria Chessa. Aggiunge: «Vedeva l’incarico di sindaco come un atto di carità, una missione. Provava tanto amore per Nuoro, aveva passione politica, attenzione per i più deboli. Era determinata. Grazie a lei la cooperativa “Il mandorlo” trovò la prima sede per ospitare i tossicodipendenti che nessuno voleva come vicini». Il circolo Catte Pinna la ricorda come «una donna dal grande impegno sociale tra comunità, scuola, sindacato, sanità pubblica, amministrazione comunale; sempre in prima fila per i più deboli. Un grande esempio di militanza a favore del fondamentale ruolo femminile».

RIPRODUZIONE RISERVATA