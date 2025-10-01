VaiOnline
Lanusei.
02 ottobre 2025 alle 00:25

Simonetta Bonano prende servizio come direttrice di Cardiologia  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha preso servizio oggi la nuova direttrice del reparto di Cardiologia dell'ospedale di Lanusei: in arrivo da Nuoro, classe 1969, Simonetta Bonano, cagliaritana ma originaria di Loceri, si è laureata in Medicina all'Università di Cagliari, dove si è specializzata in Cardiologia nel 2002. Due anni fa ha conseguito un master in Terapia intensiva cardiologica all’università di Padova.

Ha iniziato la sua carriera professionale nell'ospedale San Francesco nel 2002, come dirigente medico cardiologo, occupandosi prevalentemente di emodinamica. Dal 2010 il suo percorso professionale si è concentrato sull'attività clinica, all'interno dell'Utic del nosocomio barbaricino. Alla Asl di Nuoro, Bonano ha maturato anche esperienze nell'emodinamica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e nell'Utic dell'ospedale San Gerardo di Monza (2013).

«Il mio obiettivo primario - evidenzia la dottoressa Bonano - è cercare di rendere appetibile il nostro ospedale per le nuove generazioni di cardiologi. È importante che i colleghi più giovani comprendano l'opportunità di investire professionalmente in un centro come Lanusei, dove si può fare una Cardiologia di buon livello. Conosco da anni i colleghi che lavorano in questo ospedale, sono tutti medici molto competenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 