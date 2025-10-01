Simonetta Bonano prende servizio come direttrice di Cardiologia  

Ha preso servizio oggi la nuova direttrice del reparto di Cardiologia dell'ospedale di Lanusei: in arrivo da Nuoro, classe 1969, Simonetta Bonano, cagliaritana ma originaria di Loceri, si è laureata in Medicina all'Università di Cagliari, dove si è specializzata in Cardiologia nel 2002. Due anni fa ha conseguito un master in Terapia intensiva cardiologica all’università di Padova.

Ha iniziato la sua carriera professionale nell'ospedale San Francesco nel 2002, come dirigente medico cardiologo, occupandosi prevalentemente di emodinamica. Dal 2010 il suo percorso professionale si è concentrato sull'attività clinica, all'interno dell'Utic del nosocomio barbaricino. Alla Asl di Nuoro, Bonano ha maturato anche esperienze nell'emodinamica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e nell'Utic dell'ospedale San Gerardo di Monza (2013).

«Il mio obiettivo primario - evidenzia la dottoressa Bonano - è cercare di rendere appetibile il nostro ospedale per le nuove generazioni di cardiologi. È importante che i colleghi più giovani comprendano l'opportunità di investire professionalmente in un centro come Lanusei, dove si può fare una Cardiologia di buon livello. Conosco da anni i colleghi che lavorano in questo ospedale, sono tutti medici molto competenti».

