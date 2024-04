Simone Zaccheddu e il caffè, campione italiano in gara a Chicago 

Simone Zaccheddu, giovane di Macomer che ha vinto i campionati italiani di caffè, ad aprile volerà a Chicago per gareggiare per il titolo mondiale. Ha vinto nella categoria Cup Tasters, in cui il concorrente deve identificare le differenze di gusto tra diverse tazze di Specialty coffee. appassionato al mondo del caffè a poco a poco, nonostante il suo background affondasse in quelle radici: la dimostrazione che non basta avere nel sangue il caffè per amarlo, ma si possa maturare nel tempo la consapevolezza della propria passione. Figlio di baristi tradizionali, ha avuto un primo approccio con il bar durante le domeniche in cui aiutava i genitori. A 18 anni si trasferisce, il vero spartiacque è costituito dall’incontro con Massimo Santoro, campione nel 2018 alla “World Barista Championship France”. Da qui gli studi e la carriera che lo hanno portato a vincere il titolo nazionale e a gareggiare a Chicago dove rappresenterà l'Italia.

