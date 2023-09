Simone si era salvato a gennaio 

A gennaio era sopravvissuto a un altro terribile incidente, sull’Asse mediano a Cagliari. Simone Picci, il diciannovenne morto all’alba di ieri in viale Marconi, si trovava su una Smart insieme all’amico, suo coetaneo, Nicola Colombu di Is Mirrionis: Picci aveva riportato ferite non gravi mentre Colombu, dopo diciotto giorni di ricovero nel reparto di rianimazione del Brotzu, non ce l’aveva fatta. Ora, a otto mesi di distanza, il destino ha voluto che il diciannovenne si trovasse su un’altra auto, nel sedile posteriore, finita contro un pilastro. E questa volta non ha avuto scampo. Così come Giorgia Banchero, di cinque anni più grande: San Michele e Sant’Elia, due quartieri uniti nel dolore per la tragica fine di due ragazzi che avevano tutta la vita davanti.

Sopravvissuto

Il 14 gennaio di quest’anno Picci si era salvato miracolosamente da un incidente avvenuto a poche centinaia di metri di distanza da quello di ieri. E più o meno allo stesso orario dello schianto in viale Marconi. La Smart, verso le 5.30, aveva sbandato, finendo contro il guardrail più volte, per poi terminare la sua corsa poco dopo lo svincolo per la rotatoria di via Cadello. I due giovani a bordo erano stati sballottati nell’abitacolo, uno era volato all’esterno rimanendo immobile sull’asfalto. Si trattava di Nicola Colombu, 19 anni: soccorso dal 118 e accompagnato d’urgenza in ospedale al Brotzu era in condizioni ritenute gravissime. La sua lotta per restare in vita era durata diciotto giorni: le preghiere dei familiari e dei tantissimi amici, e le cure dei medici, non erano purtroppo servite. Meno gravi, per fortuna, le condizioni di Picci accompagnato comunque in codice rosso al Brotzu. Quanto accaduto era stato ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale. Nessun elemento aveva portato all’ipotesi di un coinvolgimento di un altro mezzo. L’auto era diretta verso Sestu, e all’altezza dell’uscita per via Cadello e via Santa Maria Chiara, avrebbe affrontato la curva prima dello svincolo ad alta velocità: il conducente – chi fosse alla guida non era stato chiarito – aveva perso definitivamente il controllo della vettura andata a finire contro il guardrail. Tantissimi i messaggi d’addio per il diciannovenne. «Una stella stanotte brilla di più. Ora Nico veglia sui tuoi amici», «Ho il cuore in mille pezzi». E poi un pensiero per i familiari: «Proteggi i tuoi parenti». E nel passato di Simone Picci c’è stato un terribile lutto: nell’ottobre 2016, quando aveva appena dodici anni, suo padre Sandro era stato sotto casa in via Pertusola: a sparare, armato di pistola, era stato Martin Aru, finito in cella.

Il sorriso

Per Cagliari una doppia tragedia: nella Ford Fiesta accartocciata e distrutta c’era anche Giorgia Banchero, 24 anni di Sant’Elia. Anche lei era nel sedile posteriore insieme a Simone Picci e ai due sopravvissuti, Alessandro Sainas e Manuel Incostante. Una ragazza solare che amava, come tutti i giovani, divertirsi insieme ai suoi amici. Nel quartiere la ricordano anche per i suoi dolci che sfornava insieme alla sua famiglia. Un colpo durissimo, impossibile da assorbire.

Nel cimitero di San Michele erano tantissime le persone accorse, disperate, per lei così come per Simone e per le altre due vittime di un incidente senza un perché. Proprio la giovane, come faceva spesso, aveva avvisato la madre con un messaggio che stavano rientrando a casa dopo una nottata di divertimento trascorsa in un locale del lungomare. (m. v.)

