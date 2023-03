Simone Montedoro e quella volta a Cagliari «Che botta, ragazzi!» 

«C’è un aneddoto divertente e, direi, pure un pizzico doloroso (ride). Durante lo spettacolo beccai con lo stinco uno stipite, fu un dolore pazzesco ma l’adrenalina era talmente tanta che non mi ci soffermai più di tanto. La magia del teatro fa anche questo. Detto ciò, ho avuto la fortuna di venire nella vostra terra tante volte in vacanza, anche in momenti lontani dalla stagione estiva dove sono riuscito ad apprezzarla ancora di più».

«Ebbene sì, fu uno spettacolo accolto molto bene. Trattava tematiche importanti, all'insegna dell’ironia il che non guasta. Precedentemente ancora, comunque, venni in Sardegna anche con “Scoppio di amore e guerra”. Fu una vera e propria avventura».

«Beh, che si dice in Sardegna? Non vedo l’ora che sia domani». Simone Montedoro saluta cordialmente, sorriso raggiante all'ingresso del parco di Tor San Giovanni a Roma: lo storico volto del capitano Tommasi nella serie “Don Matteo” sarà nell’Isola per cinque date con la commedia “L’uomo ideale”, regia di Toni Fornari, sotto l’insegna della Grande Prosa del Cedac: domani sarà la volta di Olbia alle 21, seguita sabato da Alghero, domenica da San Gavino, lunedì da Oristano e martedì da Carbonia. La mattina è soleggiata, le persone si godono il clima tiepido in uno dei punti più frequentati del quartiere Bufalotta immerso nel verde, dove l’attore abita. Dialoga serenamente, parla di sé senza far pesare il grado, dai suoi modi traspare umiltà e passione autentica per il suo mestiere. «Il pubblico sardo è sempre accogliente e davvero attento: daremo il meglio di noi per non deluderlo! ».

Montedoro torna nell’Isola a tre anni di distanza da “La casa di famiglia”.

La racconti.

Ad esempio?

«Nel 2008 andai a La Maddalena a metà ottobre. Ricordo come fosse ieri il giro in barca che facemmo, era da poco cominciato l’autunno. L'atmosfera era calma, non c’erano tutte quelle persone che si trovano durante l’estate: ecco, questi sono i contesti che preferisco».

In “Don Matteo” ha lavorato insieme a Terence Hill e Nino Frassica. Cosa l’ha colpita di più di entrambi?

«Già incrociarli ai provini fu incredibile, era come avere davanti due miti. Di Terence apprezzo la semplicità, la sua umiltà e il rispetto che riserva a tutti, oltre alla sua generosità. Nino è stato per me un maestro, dalla grande professionalità. Da lui ho ricevuto il più bel complimento della mia carriera».

Ovvero?

«Mi disse: “Simone non ho mai fatto così tanta commedia come con te”. Cos’altro aggiungere? Fu una consacrazione».

Nella commedia che porterà in scena in Sardegna si parla di amore ma anche di solitudine. Crede sia possibile trovare la persona ideale?

«Non è sicuramente facile, dipende tutto da noi. Bisogna sapersi adattare e adeguarsi a chi abbiamo accanto. Non si possono avere solo pretese, diventerebbe un rapporto nocivo».

Sono passati 25 anni dal suo debutto in teatro con “No exit”: cosa ricorda?

«Già 25 anni? Ammazza! (si ferma un attimo poi riprende). Comunque diamoci del tu, basta con i convenevoli».

Tu sia allora.

«Ecco, molto meglio. Comunque lo ricordo come se fosse ieri, debuttammo dalle 21 alle 22.30 in una discoteca romana, tutto è nato da lì».

A proposito di debutto, nel 1998 ci fu anche quello al cinema ne “L’odore della notte”.

«Già, ebbi solo una piccola parte ma fu un’esperienza magnifica. Avrei fatto di tutto per trascorrere del tempo con una figura come Claudio Caligari. Per me è stato uno dei pochissimi a riuscire a tradurre in poesia la crudeltà della vita».

La passeggiata procede sino all'uscita del parco, prima di salutarsi una stretta di mano affettuosa. Ai lati si intravedono le basse colline arrotondate della riserva della Marcigliana, in lontananza si scorgono antiche tenute. Simone leva gli occhiali dalla montatura arancione e rivela. «Quando vado in scena sono sempre emozionato, fosse anche la centesima replica. Secondo me questo è il bello del mio lavoro, scoprirsi e riscoprirsi continuamente».

