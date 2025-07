Simone Inzaghi al capolinea 

Orlando. Il Fluminense é la prima semifinalista del Mondiale per Club e sfiderà Palmeiras o Chelsea, che si sono affrontate nella notte. A Orlando (Florida) la squadra brasiliana batte 2-1 l'Al-Hilal di Simone Inzaghi facendo leva soprattutto sulla maggiore esperienza dei suoi e su una panchina di maggiore qualità. Apre le marcature Matheus Mertinelli a fine primo tempo, Marcos Leonardo pareggia in avvio di ripresa per i sauditi ed Hercules decide il risultato a 20' dalla fine. Prima del via lo stadio ricorda con un 1' di silenzio Diogo Jota e il fratello morti giovedì. I portoghesi Ruben Neves e Joao Cancelo non trattengono le lacrime.

La partita

L'Al-Hilal punta a spezzare il possesso brasiliano, per poi ripartire grazie al bel palleggio dei propri giocatori ma incassa anche due gialli in 20', per Milinkovic-Savic e Renan Lodi. La partita é bloccata ed i portieri restano inoperosi fino al 40', quando Fuentes sfrutta un clamoroso errore di Cancelo, serve Martinelli, il cui sinistro batte Bounou. Il match diventa frenetico e al 47’ l'olandese Makkelie indica il dischetto per un contrasto in area di Xavier su Marcos Leonardo, salvo poi rimangiarsi tutto dopo l’ on field rewiew . Dopo l'intervallo Hercules prende il posto dell'autore del gol. Le urla di Inzaghi scuotono i suoi ed al 6' arriva il pareggio con il solito Marcos Leonardo. L'equilibrio é sottile ed Hercules, autore del 2-0 contro l'Inter, al 25' riporta i brasiliani in vantaggio con un destro angolato. Nei minuti finali gli arabi reclamano un altro rigore ma per il modesto Makkelie non c'é nulla. Inzaghi tenta gli ultimi cambi, ma l'assedio finale non porta l'Al-Hilal a un pareggio che avrebbe meritato.

