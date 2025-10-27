VaiOnline
Basket Nba.
28 ottobre 2025 alle 00:21

Simone Fontecchio trascina gli Heat Wemby infermabile 

Altra ottima prova per Simone Fontecchio, autore di 14 punti e 4 rimbalzi nel successo dei Miami Heat in casa contro una candidata al titolo come New York. Per l'azzurro 8 punti nel solo secondo quarto e altri 5 nel quarto periodo, venendo anche indicato da coach Erik Spoelstra come una delle chiavi per cambiare l'energia del match. Fontecchio ha avuto anche l'onore di guidare l'urlo di squadra nel post-partita in spogliatoio: «Ci siamo divertiti vero?» ha detto ai compagni. Dopo solamente tre partite Fontecchio ha già trovato il modo di farsi apprezzare dai Miami Heat. In particolare il telecronista Eric Reid lo ha già preso in simpatia, usando per lui la parola “Bellissimo” (anche se la doppia L non viene sempre pronunciata perfettamente, suonando un po' più come “Belissimo”) dopo i canestri più significativi dell'azzurro nella partita contro New York. Per Fontecchio tre gare su tre in doppia cifra, viaggiando a 13.7 punti di media col 50% da tre punti per un ottimo inizio della sua esperienza in Florida.

I Lakers

Senza James e Doncic, è Reaves a caricarsi i Lakers sulle spalle a Sacramento, guidandoli alla vittoria col suo massimo in carriera da 51 punti con 11 rimbalzi e 9 assist, risultando anche decisivo nel finale. Primo successo in carriera per Flagg, autore di 22 punti nel successo di Dallas su Toronto. Wembanyama è ancora mostruoso (31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate) e spinge San Antonio al terzo successo su tre.

