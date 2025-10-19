Simona Molinari mantiene la parola e domani a Cagliari recupera il concerto saltato il 21 settembre 

Una serata saltata per motivi di salute ma Simona Molinari ha mantenuto la promessa e domani torna a Cagliari al Teatro Massimo per il XXVIII festival Forma e Poesia nel Jazz, Uno show che sarà anticipato dalla voce e delle musiche di Vanessa Bissiri sul palco di viale Trento alle 20.30

Cantante e artista multidisciplinare sarda, con un bagaglio di esperienze in Italia e all'estero che intreccia musica, teatro e danza, la prima proporrà dal vivo, accompagnata da Carlo Doneddu alla chitarra, il suo album d'esordio, “Empatica”, pubblicato due anni fa dall'etichetta catalana Segell Microscopi.

Nella seconda parte della serata, il palco del Teatro Massimo accoglie uno dei nomi più attesi di questa edizione di Forma e Poesia nel Jazz, Simona Molinari, con il suo nuovo spettacolo, “La donna è mobile”: un viaggio musicale e teatrale scritto dalla cantautrice (napoletana di nascita ma aquilana di adozione) insieme a Simona Orlando, che esplora l'universo femminile attraverso le molteplici sfumature della musica. Il titolo, chiaramente ispirato alla celebre aria del Rigoletto, diventa metafora della versatilità, della forza e della libertà espressiva delle donne: non solo interpreti, ma anche autrici, compositrici e narratrici di emozioni.

In scena, accanto a Simona Molinari, una band tutta al femminile composta da Sade Mangiaracina (pianoforte, tastiere, backing vocals), Chiara Lucchini (sax alto e soprano, flauto, backing vocals), Elisabetta Pasquale (basso elettrico, backing vocals) e Francesca Remigi (batteria), per dare vita a un repertorio che attraversa epoche e generi, dall'opera lirica alle sonorità contemporanee, muovendosi tra registri espressivi diversi, alternando leggerezza, ironia e profondità. Lo spettacolo è anche un omaggio alle donne mobili , spesso considerate scomode, la cui storia è poco raccontata: quelle che hanno lottato, osato, e che con la loro silenziosa ma potente staffetta hanno aperto la strada all’espressione artistica delle donne di oggi.

