Simona e Marco pronti per il sì in catene 

Simona Angela Putzu, 36 anni, selargina doc da generazioni, e Marco Sarritzu, 42enne quartese d’origine: sono loro la coppia dell’edizione 2025 dell’Antico sposalizio selargino, scelta dalla Pro Loco per rappresentare la città e le antiche tradizioni locali nella manifestazione che culminerà con le nozze in catene la seconda domenica di settembre. «Un sogno che si avvera», dicono emozionati durante la prima presentazione pubblica.

Insieme da 13 anni

Un amore sbocciato tredici anni fa, con un primo sì pronunciato in Municipio nel 2015, e due bimbi - Leonardo, 9 anni, e Angelica di 6 - che saranno i futuri paggetti accanto a mamma e papà nell’altare della parrocchia Maria Vergine Assunta. Per Simona quasi un destino segnato: «Sono nata e cresciuta con il Matrimonio selargino», racconta, «la casa di famiglia ha ospitato per anni il banchetto nuziale degli sposi, ho vissuto i balli, i canti e i festeggiamenti di un’intera comunità». Una passione per le tradizioni condivisa con il marito Marco, sino all’edizione 2024 di Sa Coja Antiga che è stata determinante: «Abbiamo partecipato alle nozze di Fiorella e Davide con il gruppo folk Kellarious di cui facciamo parte, ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non presentiamo la domanda?». Pochi giorni fa la telefonata dopo il verdetto della giuria: la candidatura di Marco e Simona è stata scelta fra le tante presentate alla Pro Loco: «L’intenzione di sposarci anche in chiesa c’era da tempo», dicono, «ma poterlo fare con questo antico rito è per noi un onore».

Ieri la presentazione a Casa Cara, la storica struttura di via Fratelli Bandiera che - grazie al restyling voluto dal Comune - in futuro ospiterà l’Ecomuseo del paesaggio. A fare gli onori di casa il primo cittadino Gigi Concu: «È come sempre un piacere e un grande onore poter accompagnare due giovani lungo questo cammino che testimonia il forte attaccamento alle tradizioni, e rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità». Accanto a lui Sara Pilia, assessora alla Cultura e al Turismo: “Da questo momento in poi non siete più solo l’uno per l’altra ma diventate gli sposi di tutta Selargius, entrerete a far parte della nostra storia”.

Ora la macchina organizzativa entra nel vivo, guidata come sempre dallo storico presidente della Pro Loco Gianni Frau. «Quest’anno ci saranno anche iniziative prima della settimana dedicata all’Antico sposalizio», annuncia il presidente della Pro Loco Gianni Frau, «un po’ come succedeva in passato in occasione dei fidanzamenti». Infine gli auguri di don Ireneo Schirru: «Simona e Marco, vi auguro possiate vivere questa esperienza con gioia, entusiasmo e amore».

