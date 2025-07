Simona De Francisci a “La Strambata” 

Cronaca, politica e sport in primo piano a “La Strambata”, in diretta su Radiolina dalle 12.30. Con Simona De Francisci gli aggiornamenti delle notizia della giornata. Focus anche sulle conseguenze delle punture di insetti con un allergologo dell’Ospedale Humanitas di Milano. E ancora, il caso di Paolo Bellini (accusato di essere l’esecutore della strage di Bologna), in carcere a Uta. Domani (2 agosto) il 45esimo anniversario. Poi il primo “Trofeo Gigi Riva” e la comicità di Gabriele Cossu.