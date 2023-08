Simius, un giovane milanese salvato da tre bagnini 

Un malore improvviso sul bagnasciuga, convulsioni, rischio soffocamento. Arrivano l’ambulanza e l’elicottero ma se un turista milanese di 28 anni è ancora vivo lo deve ai tre bagnini dello stabilimento “Il Delfino Club”, al centro della spiaggia di Simius. Sono stati loro – Daniele Pettinau, Nicola Argiolas e Matteo Succa – ad intervenire nel giro di pochi secondi la scorsa settimana e praticare i primi fondamentali soccorsi.

Il turista, in compagnia della moglie, è stato poi trasportato in elicottero al Brotzu dove è stato dichiarato fuori pericolo. «Siamo contenti – spiegano tutti e tre – di essere riusciti a salvare una vita. Gli interventi qui sono all’ordine del giorno, facciamo tutto quello che possiamo per aiutare i numerosissimi fruitori della spiaggia centrale di Villasimius».

Daniele, il più esperto, ha 52 anni ed è di Cagliari «ma sono qui a Villasimius da ragazzo», Nicola, 19 anni, è di Sanluri mentre Matteo, anche lui 19enne, è di Nuraminis. Tutti e tre, assieme al capo-bagnino Gianrico Locci, lavorano nello storico stabilimento gestito da Alessandro Pitzalis. «In tanti chiedono il nostro aiuto – aggiunge Pettinau – non solo gli ospiti dello stabilimento. Le richieste più gettonate sono i cerotti perché magari vanno a piedi nudi sugli scogli o i medicinali per le punture delle meduse».

Diversi gli interventi importanti, oltre a quello della scorsa settimana: «Abbiamo soccorso tante persone e in alcuni casi siamo risultati decisivi. Qualcuno ringrazia, altri invece spariscono senza neanche un grazie. Non importa, noi ci siamo sempre».

