Simius, due milioni per la piazza 

Trasformare l’area sul retro della spiaggia di Simius, quella alla fine di via Matteotti, in una sorta di giardino verde, con la riorganizzazione dei parcheggi, una zona pedonale e la massima integrazione con l’ambiente. È il progetto da due milioni di euro che la Giunta comunale ha approvato in via preliminare con l’obiettivo di ottenere, tramite un finanziamento statale, regionale o comunitario, la gran parte delle risorse necessarie. Il Comune, dal canto suo, ha già messo a disposizione duecentomila euro (il dieci per cento).

«È necessario intervenire - ha spiegato il sindaco Gianluca Dessì - per limitare il carico antropico e il traffico degli autoveicoli che soprattutto durante l’estate sostano e si muovono di fronte alla spiaggia di Simius finendo così per deturpare l’ambiente». L'area, infatti, è spesso presa d'assalto dai turisti. Tra le altre cose saranno realizzate, come si legge nella relazione, infrastrutture verdi e ci sarà una modifica dell’aspetto paesaggistico del retro spiaggia con nuovi parcheggi più ordinati e decorosi. Cinque anni fa, sempre a Simius, è stata inaugurata la piazza con i getti d’acqua a suon di musica. Piazza molto apprezzata da residenti e turisti. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA