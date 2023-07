Simeone si costituisce ad Alghero 

Marco Simeone si è costituito ieri pomeriggio poco dopo le 18 nel carcere di Alghero. Era irreperibile da qualche settimana. Il 24 giugno scorso era andato a vuoto il primo tentativo della notifica da parte della Procura generale di Cagliari per l’ordine di esecuzione di una pena residua di 6 anni per la bancarotta della Sept Italia, un’azienda fallita nel 2010 con un buco di circa 10 milioni di euro.

In carcere

L’ex sindaco 61enne di Carloforte ieri sera si è presentato nel carcere di Alghero. Poco dopo le 18 ha varcato il portone del penitenziario nell’ingresso di via Vittorio Emanuele. Sulla fine dell’irreperibilità (non è mai stato dichiarato ufficialmente latitante) non sono emersi molti dettagli. Non è chiaro dove abbia trascorso gli ultimi giorni. Secondo indiscrezioni, che però non vengono confermate (né smentite) dagli inquirenti, Marco Simeone sarebbe arrivato dalla Francia. Di sicuro quando è giunto ad Alghero non era in compagnia di suo avvocato Giovanni Manca. Il legale ieri pomeriggio non ha fornito dettagli sulle ultime ore del suo assistito. Ha diffuso un comunicato di poche righe.

L’avvocato

«Questi giorni – scrive l’avvocato - a quanto ho compreso, sono stati per lui un momento di riflessione dopo una condanna che non ci si aspettava, giunta a circa venti anni di distanza dai fatti contestati, quando ormai aveva una nuova vita. Nella scelta di costituirsi spontaneamente ha però prevalso il senso civico di una persona che ha servito onestamente le istituzioni per più di dieci anni, da sindaco e da assessore provinciale». Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Carbonia hanno cercato ripetutamente Marco Simeone, ma ogni tentativo è stato vano. Il nome dell’ex sindaco di Carloforte non finito nell’elenco dei latitanti.

Sin dal primo momento è stato ipotizzato che l’imprenditore di 61 fosse all’estero. Si è parlato del nord Africa, ma a quanto pare gli ultimi giorni li avrebbe trascorsi in Francia.

