Che fine ha fatto Marco Simeone, 62 anni, ex sindaco di Carloforte? Se lo chiedono i carabinieri che lo hanno cercato per due settimane, controllando anche le liste passeggeri di navi e aerei: condannato a 7 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta, sarebbe dovuto andare nel carcere di Uta. Hanno mandato una segnalazione di “vane ricerche” alla Procura generale che chiederà al giudice di dichiararlo latitante.

a pagina 4