Simeone al Torino Nzola va al Pisa, Como-Morata si fa  

Il Napoli ha fretta e cerca di chiudere il suo mercato per consentire ad Antonio Conte di avere già a disposizione tutta la rosa per la prossima stagione. I partenopei hanno praticamente chiuso la trattativa con il Torino per il passaggio di Simeone in granata: l’argentino ieri a Castel di Sangro ha salutato i tifosi con un giro di campo, andrà via in prestito per un milione con obbligo di riscatto di altri sei milioni e bonus. I partenopei a loro volta potrebbero ufficializzare a breve l’arrivo di Juanlu Sanchez, difensore spagnolo classe 2003 del Siviglia.

E un altro spagnolo è protagonista di questo mercato. La lunghissima trattativa tra il Como e Morata dovrebbe finalmente sbloccarsi: i lariani avrebbero trovato un accordo con il calciatore ma resta l’incognita dei sei milioni che chiede il Galatasaray per lasciarlo andare. I turchi, lo hanno preso in prestito dal Milan lo scorso anno con un contratto in scadenza a gennaio 2026.

Il Milan, nel giorno delle visite mediche e della firma di Jashari, ha resistito all’assalto del Newcastle per Thiaw. Gli inglesi avrebbero offerto 30 milioni per il giocatore, cifra che i rossoneri avevano indicato lo scorso giugno quando sulle tracce del giocatore c’era il Como, ma ora il club avrebbe deciso di tenere il difensore.Visite mediche e firma del contratto per Nzola al Pisa: l’attaccante angolano, classe ‘96, va in Toscana con la formula del prestito con diritto con riscatto a cinque milioni. La Fiorentina si riserva però il contro riscatto. Il Pisa inoltre potrebbe a breve annunciare ufficialmente l’ingaggio del difensore argentino Troilo del Belgrano. Il calciatore, che ha già un’intesa con i nerazzurri neopromossi in Serie A, ha già salutato compagni e tifosi del club sudamericano in attesa che concluda l’operazione.

La Juventus ha ceduto Weah al Marsiglia. Potrebbe saltare invece l’arrivo del centrocampista Witsel all’Udinese (che intanto ha venduto l’attaccante Thauvin al Lens). L’ingaggio del 36enne belga sembrava quasi chiuso ma, svincolatosi dall’Atletico di Madrid col quale ha disputato anche il Mondiale per club, il calciatore ex di Dortmund, Zenit e Benfica starebbe ancora valutando una serie di offerte.

