Simbolo dem senza il nome di Schlein 

In diretta su Instagram, Elly Schlein ha tolto un sasso dalla scarpa dei dem. Anzi, un macigno. La segretaria ha annunciato che il suo nome non comparirà nel simbolo del Pd sulle schede elettorali per le Europee, perché sarebbe stato «più divisivo che rafforzativo - ha detto - e di divisioni non ne abbiamo bisogno». Pare quindi chiusa una questione che stava spaccando il partito. Pare. Perché il dibattito continua.

Lo schema di massima seguito è quello approvato domenica dalla Direzione nazionale: Schlein capolista al Centro e nelle Isole; Stefano Bonaccini nel Nord est, Cecilia Strada nel Nord ovest; Lucia Annunziata al Sud. Ma siccome le liste ancora non sono chiuse - la scadenza è il primo maggio - per i posti meno in vista qualche sorpresa non è esclusa.

Intanto, la segretaria ha potuto dirsi «felice» per una squadra che ha definito «bella, forte e plurale». Le tensioni per il simbolo sono quindi durate 24 ore, il tempo di una Direzione e l'arco di una mattinata. Ma hanno pesato sui rapporti fra la segretaria e la maggioranza nel partito, mentre le crepe si sono allargate all'interno della minoranza guidata da Stefano Bonaccini, che aveva fatto la proposta sul nome della Schlein nel simbolo. Fra le voci critiche, anche quella della Annunziata: in un messaggio inviato alla segretaria, la giornalista aveva spiegato che la scelta rischiava di «trasformare il Pd in un partito personale» e lo avrebbe messo «sulla strada dell'accettazione dello stesso modello» del premierato.

Nella diretta, Schlein ha ringraziato i candidati.. Come Nicola Zingaretti, che ha «ceduto alle mie insistenze», ha detto la segretaria, e l'ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, che per la sua posizione contro l'invio di armi a Kiev ha suscitato più di una perplessità nel partito. «Pur non essendo del Pd - lo ha difeso Schlein - condivide la sfida per un'Europa più solidale, più giusta e di pace». Le liste sono ancora in lavorazione. E, visto il clima non proprio disteso, i sospetti continuano. Nel pomeriggio, nelle file del Pd c'era chi metteva in conto la possibilità che Schlein possa ancora decidere di correre, in posizioni defilate, anche dove non è capolista. Un'ipotesi che non sembra sia sul tavolo al Nazareno. La segreteria intanto guarda all'8 e 9 giugno: «C'è tanta voglia di cambiamento e di accendere una speranza. Se insieme vinceremo l'alternativa c'è già e c'è da domani».

