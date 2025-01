«Simbolo della nostra lotta contro la violenza» 

"Una mano d’uomo ha spezzato la tua vita, ma Elmas ti terrà nel cuore per sempre”. È la scritta incisa nella targa che ricorda Francesca Deidda in piazza dei Gelsi, a pochi metri dalla casa dove la donna ha trascorso la sua infanzia. A poca distanza c’è anche un albero di magnolia messo a dimora nell’ambito del progetto Sa Mariga de S'Aggiuru contro la violenza sulle donne.

Elmas ancora una volta ha voluto ricodare la 42enne uccida dal marito Igor Sollai con una semplice ma intensa cerimonia che ha visto la partecipazione degli studenti e del coro Schola Cantorum Villa del Mas. Dopo i saluti dell’assessora Fabiola Nucifora è intervenuta la sindaca Maria Laura Orrù. «Francesca era una mia compagna di classe. Una ragazza introversa e riservata. Oggi è il nostro simbolo per lottare contro la violenza. Voglio fare un appello ai ragazzi: avete in mano il futuro. State attenti alle parole. Sono come pietre, hanno un peso che deve sempre essere ponderato. Rispettate le persone e quando siete in difficoltà chiedete aiuto. Oggi le donne sono indifese. Bisogna cambiare una sistema ancora troppo patriarcale». Gli studenti hanno affidato le loro sensazioni alle parole scritte in decine di bigliettini che poi hanno addobbato l’albero di magnolia.

«Le violenze di genere sono tante – ha detto Tiziano Cortis, 13enne di Uta – verbale, psicologica e fisica. Una sola è l’arma per sconfiggerle tutte: l’educazione alla parità di genere». (f. p.)

