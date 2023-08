S’imbidu per San Lussorio apre Is festas de sartu 

Alle 20.55 di venerdì i primi cuettus hanno annunciato l’apertura de is Festas de sartu. Con gli ultimi acuti del coro polifonico Nugoro Amada che ancora riecheggiavano nella chiesa di Sant’Andrea, il comitato di San Lussorio già allestiva il sagrato per s’imbidu, rito con cui si affida l’onore di trasportare sul cocchio il simulacro del santo martire verso la chiesa campestre. Il comitato, quest’anno presieduto da Mariano Congiu, ha aperto l’asta pubblica offrendo 50 euro. Un istante dopo il primo rilancio che ha inaugurato le successive offerte al raddoppio di altri due contendenti. Fino ai 450 euro annunciati con voce accorata da Lella Lepori.

In un contorno festoso, la piazza si è espressa a suo favore e a quel punto il comitato ha dichiarato chiusa l’asta e assegnato il giogo dei buoi alla donna di Villagrande trapiantata a Tortolì. L’augurio di don Piero Crobeddu, parroco di Sant’Andrea, alla comunità in festa ha sdoganato la fisarmonica, quel suono che per tutti è un invito alla partecipazione popolare alla prima delle tre rassegne de is Festas de sartu animate da altrettanti comitati permanenti. Ieri la festa è proseguita con la processione pomeridiana verso l’antica chiesetta e con la serata danzante animata dal fisarmonicista Gianpaolo Puddu e dai maestri di ballo Franco e Iole. Oggi, dopo le celebrazioni religiose a San Lussorio, il rientro del simulacro nella parrocchiale e lo spettacolo in piazza del multipiano. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA