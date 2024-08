“S’imbidu” di San Lussorio, vince Mascia 

Diana Mascia si è aggiudicata “s’imbidu” di San Lussorio. Con un’offerta di 200 euro, l’ex insegnante ha vinto l’asta pubblica per “su giuali”, l’elemento tradizionale che rappresenta il giogo dei buoi. Mascia, componente del comitato San Lussorio, ha dunque conservato all’interno della stessa associazione “su giuali”, messo in palio durante il rito che si è tenuto nel sagrato della chiesa parrocchiale di sant’Andrea. Anche lo scorso anno era stata una donna ad aggiudicarsi l’asta, ma in quella circostanza Lella Lepori aveva offerto 450 euro. L’augurio del parroco don Piero Crobeddu alla comunità in festa ha sdoganato la fisarmonica, quel suono che per tutti è un invito alla partecipazione popolare alla prima delle tre rassegne de “is festas de sartu” animate da altrettanti comitati permanenti. Dopo la processione di ieri pomeriggio, i riti proseguono oggi con tanti eventi. (ro. se.)

