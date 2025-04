Simba la Rue fermato a Barcellona 

Il trapper Simba La Rue è stato arrestato in Spagna, a Barcellona, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico, tra cui i 4 anni e 6 mesi nel processo per la sparatoria del 3 luglio 2022 vicino a corso Como, nella movida milanese, e i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta “faida tra trapper”.

Simba La Rue, nome d'arte di Mohamed Lamine Saida, cresciuto tra Francia e Italia, ha esordito nel rap conBaby Gang, anche lui finito in guai giudiziari. Dopo l'arresto eseguito ieri dai carabinieri, sarà portato in Italia per scontare le condanne. «Non era latitante, era a Barcellona per lavoro», ha spiegato il suo legale, Niccolò Vecchioni, chiarendo di non aver ancora ricevuto il provvedimento. Dopo la prima condanna definitiva, Simba La Rue aveva ottenuto un differimento pena per motivi di salute, per i problemi alla gamba accoltellata in un agguato proprio nell'ambito della faida dei trapper. Quando è arrivata, però, anche la seconda condanna definitiva, l'11 marzo, era ormai scontato che Saida sarebbe finito in carcere. Già nell'ottobre 2021 aveva subìto un Daspo perché sorpreso a lanciare pietre contro i clienti di una discoteca: gli fu impedito di mettere piede nei locali milanesi per 18 mesi. Poco meno di due mesi fa, è stato fermato alla guida di una Mercedes senza patente e con 142 grammi di marijuana.

RIPRODUZIONE RISERVATA