Simaxis Cup, la grande festa dello sport 

Vincere non era importante. La regola era divertirsi e fare nuove amicizie. Dieci società per un totale di 21 squadre e 4 categorie: piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti. Sono i numeri della prima edizione della Simaxis Junior Cup, che si è svolta a Ollastra, nel campo comunale, pochi giorni fa.

Hanno partecipato le società di Simaxis, Frassinetti, Oristano calcio, Terralba, Tanca Marchese, Othoca, Arborea, Villaurbana, Busachi e Albagiara. Per tutti un trofeo. In più, per ogni categoria, è stato consegnato il titolo “fair play”. «Nel torneo ha partecipato anche la nostra squadra di calcio a 5, composta solamente da ragazze, in vista della formazione della categoria femminile per la nuova stagione calcistica - ha commentato il responsabile del settore giovanile della Polisportiva Simaxis 2014, Marco Mottura, promotore dell’evento - Grandissima soddisfazione da parte mia, come responsabile, e da parte di tutta la società: una motivazione in più per affrontare la nuova stagione. ( s. p. )

