Simaxis, 16 ragazze in campo 

Sedici ragazze unite da una grande passione sportiva: il calcio. E finalmente il loro (ma non solo) sogno si realizza: giocare per la prima volta in un campionato esclusivamente femminile.

A Simaxis tra un mese circa la domenica mattina in molti avranno un impegno preciso: andare a seguire le gesta atletiche di queste giovani che si contenderanno un buon piazzamento nel torneo di Eccellenza regionale.

La novità

Da pochi giorni è nata ufficialmente la prima squadra tutta al femminile: Fc Simaxis. Sedici ragazze dai 14 ai 24 anni provenienti, oltre che da Simaxis, da diversi paesi dell'Oristanese: Villaurbana ad esempio, ma anche Bonarcado, Aidomaggiore e Ollastra.

L'iscrizione in Eccellenza è stata ufficializzata e tra due settimane circa comincerà la preparazione atletica nell'impianto comunale dove sino a qualche mese fa erano impegnati gli operai per sistemare l’erba sintetica, costruire spogliatoi moderni e omologare l’impianto di illuminazione utile per l'allenamento serale. Un nuovo stadio pronto ad accogliere nuove imprese sportive del paese.

Il progetto

Chi a Simaxis ha deciso di scrivere una nuova storia sul campo da calcio è Marco Mottura, presidente della società Asd Simaxis Fc, già promotore della scuola calcio femminile.

«Già da tempo si allenano con noi nove ragazze e sino a ieri si sono sempre scontrate con altre squadre miste, ma il confronto con i ragazzi era sempre sbilanciato - racconta Mottura - Da qui la voglia e la decisione di mettere in piedi un progetto tutto al femminile. A gennaio quindi ho cominciato, con l'aiuto di tutta la dirigenza, a promuovere questa mia idea riuscendo alla fine a riunire ben sedici ragazze pronte a scendere in campo».

Marco Mottura ha fatto veramente di tutto pur di raggiungere il suo obiettivo: «Bussavo alle porte delle case del paese per registrare la disponibilità di alcune ragazze, ma ho chiesto aiuto anche ad altre squadre femminili della Sardegna e alla Figc. E alla fine eccoci pronti per giocare e magari fare goal. Non si tratta di sole atlete, ma di ragazze che con questo impegno continuano a coltivare la loro passione, il loro entusiasmo. A noi interessa tanto l’aspetto sociale, il calcio è di chi lo ama. Sono tutte pronte a sfidare le altre squadre femminili dell’Isola e a conoscere tante nuove realtà.” ».

La richiesta

La società incontrerà tutte le ragazze a fine mese, prima dell'inizio della preparazione che sarà a cura dell'allenatore Pinuccio Piras. «Ora serve però l'affetto del paese - conclude Marco Mottura - Sia quando le ragazze giocheranno in casa, la domenica mattina, sia quando saranno in trasferta in tutta la Sardegna. Deve essere la squadra di tutti, più siamo meglio è».

RIPRODUZIONE RISERVATA