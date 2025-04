Silvio Soldini dirige l’intenso “Le assaggiatrici” 

I racconti di guerra suscitano da sempre nello spettatore un ascolto attivo; non solo per il valore testimoniale che portano con sé, ma per le infinite riflessioni che emergono ogni qual volta si fa chiarezza su episodi rimasti oscuri fino a poco tempo prima. Nel triste scenario della Seconda Guerra Mondiale, sono svariati gli adattamenti su pellicola che han scelto di focalizzarsi su un passaggio chiave dell’evento: si pensi a “Salvate il sodato Ryan” di Steven Spielberg, dove il focus è rivolto principalmente all’esperienza nuda e cruda del campo di battaglia; oppure a “La Caduta” di Oliver Hirschbiegel, che affronta l’aspetto umano della figura di Adolf Hitler mostrandone le contraddizioni e i lati caratteriali come non si era mai osato rappresentare. Imboccando ancora una volta un percorso differente dagli altri, Silvio Soldini dirige “Le assaggiatrici”; tratto dal romanzo omonimo di Rosella Postorino e ispirato alla storia vera della superstite Margot Wölk. Un titolo che all’eleganza visiva fa corrispondere un’attenta indagine su uno dei fatti più controversi e meno dibattuti dell’intero periodo bellico.

La storia

Partita a Parcz, nella Prussia Orientale, per cominciare una nuova vita, Rosa Sauer attende il ritorno di suo marito Gregor dalla guerra, alloggiando presso casa dei suoceri e offrendo un contributo nelle faccende domestiche. Dopo aver appreso la notizia che il Fuhrer ha trasferito il proprio quartier generale nella stessa località, la giovane viene prelevata senza alcun preavviso dalle forze militari insieme ad altre nove compagne, da quel momento selezionate per diventare le “assaggiatrici” ufficiali di Hitler. Come dei sacrifici umani al servizio della madre patria, il loro compito consisterà nel consumare i pasti quotidiani destinati al capo di stato, accertandosi che non siano stati contaminati da sostanze letali. Costretta ad un incarico tanto gravoso, Rosa tenta di alleviare il senso d’oppressione col pensiero che il suo sposo farà presto ritorno; ma una volta appresa la notizia che il sodato è finito disperso in territorio russo, ogni ragione per vivere le sembrerà svanire. Cosa rimane a cui potersi aggrappare per non cadere lentamente nella disperazione?

L’ottima regia

Con uno sguardo di respiro internazionale, Soldini associa alla sobrietà e al rigore dell’impostazione registica un uso oculato dell’accompagnamento musicale; che insieme ai toni freddi della fotografia sostiene senza eccessi di forma il peso drammatico di tutta la narrazione. Ad acquisire in questo spazio particolare spessore sono i legami e i conflitti tra i personaggi, scaturiti dal bisogno di reagire con ogni mezzo all’insostenibilità della costrizione; ma anche il non detto celato dietro gli sguardi, le reazioni fisiche e l’emotività che ognuna delle sottoposte incarna con pieno trasporto. Convince senza riserve anche il lavoro compiuto dagli interpreti, a cominciare da quello della giovane Elisa Schlott: perfetta nel trasmettere sia il senso d’impotenza che l’urgenza di uno spiraglio nelle circostanze più atroci; e ciò senza mai cedere alla resa, affidandosi a qualsiasi opportunità pur di risalire. Contando su una trasposizione scrupolosa, “Le assaggiatrici” rinnova sul grande schermo la forza del suo messaggio; per approfondire ulteriormente le ripercussioni di un trascorso storico finito preda della dimenticanza.

