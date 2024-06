Silvio Orlando: «Sì, recitare è un atto politico» 

«I napoletani sono il popolo più triste del mondo e i vomeresi, come me e Paolo Sorrentino, i più tristi di tutti. Siamo un po’ in un bozzolo, persone che fanno fatica ad esprimere i sentimenti, ma farmi interpretare il professore di antropologia Marotta in “Parthenope” è stato davvero un gran bel regalo». Così Silvio Orlando al Filming Italy Sardegna, che ieri ha chiuso il sipario sulla sesta edizione al Forte Village di Santa Margherita di Pula, motiva la sua partecipazione al film del regista Premio Oscar in concorso al Festival di Cannes e nelle sale italiane dal 24 ottobre.

Ma questa è solo la punta di un iceberg di un racconto che tocca temi come il mestiere d'attore, la recitazione come atto politico e, infine, lo scandalo di un certo cinema italiano del passato che era sessuo-maniaco e in cui la donna sul set era poco più di una preda: selvaggina. «Tra le varie anime possibili di Napoli, in “Parthenope” c'è quella colta e erudita. Io e Paolo siamo uguali, a parte la genialità», dice subito Orlando. Mentre della recitazione spiega quale sia il suo effetto speciale: «Mi metto sempre al servizio della storia e poi trovo una mia misura. La mia storia attoriale è stata sempre quella di partire da me, da come sono fatto, dalla mia vita e questa attitudine ha forse potenziato l'aspetto umano dei miei personaggi che è un po’ la mia cifra, il mio effetto speciale. Il fatto è che quelli della mia generazione si sentivano importanti come esseri umani aldilà del fatto di essere attori. Noi pensavamo di essere soggetti politici e il nostro stesso privato diventava così importante anche per la sorte dell'umanità. Ci sentivamo preziosi. Ma attenzione: recitare è un atto politico ma non ideologico».

