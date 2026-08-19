Silvia Mezzanotte: «Rieccomi Alghero, ti amo anche io» 

Questa sera il palco di JazzAlguer si accende con “Silvia Mezzanotte & Carlo Marrale – Per un’ora d’amore, 50th Celebration”, un tuffo nella storia dei Matia Bazar, che ripercorre mezzo secolo di musica italiana tra emozioni, ricordi e grandi classici. Non è la prima volta che la voce di Mezzanotte risuona in Sardegna. Appena un anno fa, la cantante ha ricevuto proprio ad Alghero il Grand Prix Corallo. Ora torna sull’isola per raccontare, insieme al cofondatore dei Matia Bazar Carlo Marrale, l’essenza di brani come “Per un’ora d’amore”, “Ti sento” e “Messaggio d’amore”, spogliati degli arrangiamenti e restituiti alla loro forma più pura. L’abbiamo incontrata per parlare di memoria, autenticità e del rapporto speciale con un pubblico che, ad Alghero, l’ha già premiata per la sua voce vera.

Alghero sembra avere un debole per lei: l’anno scorso l’ha premiata, quest’anno la richiama sul palco. Che effetto fa tornare in un posto che le ha già detto “ti amo” così chiaramente?

«Fa un effetto bellissimo, perché significa che quell’incontro ha lasciato un segno. L’anno scorso Alghero mi ha regalato un riconoscimento importante, ma soprattutto mi ha fatto sentire ascoltata e accolta. Tornare sul suo palco significa riprendere un dialogo che evidentemente non si è mai interrotto. E quest’anno c’è anche Carlo, quindi la felicità è doppia. Condividere con lui questo appuntamento e un progetto che celebra una parte così importante della nostra storia musicale rende il ritorno ancora più speciale».

E parlando di quel premio: la motivazione la descriveva come “una boccata di ossigeno” nel mare di Auto-Tune in cui navighiamo. Come si fa oggi, a cantare “senza trucco”?

«Smettendo di avere paura delle proprie imperfezioni. Una voce vera non deve essere necessariamente perfetta: deve essere riconoscibile, personale, capace di trasmettere qualcosa. L’Auto-Tune può correggere una nota, ma non può creare un’emozione, né sostituire l’esperienza e la sensibilità di chi canta. Io ho scelto di non inseguire le mode del momento, ma di investire in progetti di qualità, che abbiano qualcosa da raccontare e possano durare nel tempo. Credo che oggi il vero lusso sia ascoltare un artista e riconoscere immediatamente la persona che c’è dietro quella voce».

Lei e Marrale sullo stesso palco, in un’intesa che dura da una vita: ma nella scaletta chi ha davvero l’ultima parola, la voce o la chitarra?

«Direi che nessuno dei due vuole avere l’ultima parola! C’è una bellissima sintonia tra la chitarra di Carlo e le nostre voci, timbri e sensibilità che si incontrano in modo naturale. La parte più gratificante è vedere la reazione del pubblico: persone che sorridono, cantano, ricordano, si emozionano. Alcune canzoni riportano alla mente un amore, un’estate, un momento della propria vita. In quel momento capisci che la musica sta facendo qualcosa di molto più grande di una semplice esecuzione. E poi ci sono i racconti di Carlo, che permettono di entrare nella storia delle canzoni e conoscere le persone e le situazioni da cui sono nate. È una memoria storica preziosa dei Matia Bazar e poterla condividere con il pubblico è un privilegio».

Cosa aspettarsi, dunque, da questa vostra “ora d’amore”?

«Mi piacerebbe che il pubblico uscisse da quella sera con la sensazione di aver ritrovato qualcosa di familiare, ma di averlo ascoltato con orecchie nuove. Ci saranno naturalmente i brani più amati, ma anche un modo diverso di presentarli. Perché noi cambiamo e, insieme a noi, cambia il significato che attribuiamo alle canzoni. Una canzone di cinquant’anni fa può quindi parlarci con una forza sorprendente anche oggi. Questa è la magia della musica: quando è davvero grande, non invecchia. Cambiano le persone, cambiano le epoche, ma certe emozioni restano. Vorrei che questo spettacolo/recital fosse proprio questo: un viaggio nella memoria capace di trasformarsi in un’emozione vissuta nel presente, dimostrando ancora una volta che la musica, quando è autentica, può diventare eterna».

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