Lanusei.
22 gennaio 2026

Silvia Lovicario presenta il disco Prato Lavico 

Dopo un lungo periodo di gestazione e rinascita, Silvia Lovicario presenta dal vivo il suo nuovo disco “Prato Lavico”.

Un progetto che, come una distesa di ceneri vulcaniche, sembra arido ma in realtà rigenera e purifica il terreno dell’ascolto. Tra indie, rock, pop e atmosfere jazz, le canzoni, nate in segreto negli ultimi 5 anni, sgorgano libere da ogni aspettativa.

Un viaggio sonoro intimo e potente, alla ricerca della parola poetica. L’evento è inserito nella rassegna “Note d’Ogliastra”, a cura della Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra.

Studio e duro lavoro, oltre a una gran dose di talento sono i segreti di Silvia, passata dalla scuola civica di Lanusei al conservatorio di Brescia fino al prestigioso palco dello Sferisterio di Macerata. A giugno Silvia Lovicario è stata l’unica artista sarda tra gli otto vincitori di Musicultura, concorso che da oltre trent’anni premia la creatività artistica nella canzone popolare e d’autore italiana con un occhio di riguardo sulla qualità e l'originalità delle proposte.

Recente e applaudita la sua partecipazione al programma tv Gialappa’s band.

Appuntamento domani alle 21 in aula consiliare.

