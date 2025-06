Silvia Lovicario e la “Notte” dell’anima da cui risvegliarci 

Dalla scuola civica musicale di Lanusei al conservatorio di Brescia fino al prestigioso palco dello Sferisterio di Macerata: Silvia Lovicario è l’unica artista sarda tra gli otto vincitori di Musicultura, concorso che da oltre trent’anni premia la creatività artistica nella canzone popolare e d’autore italiana con un occhio di riguardo sulla qualità e l'originalità delle proposte. Lo testimoniano in nomi di spicco che dal 1990 a oggi hanno trovato attento ascolto nel concorso e tramite il quale hanno spiccato il salto nel mondo della notorietà: Gianmaria Testa, Pacifico, Simone Cristicchi, Mannarino, La Rappresentante di Lista e Lucio Corsi.

Oggi e domani Silvia Lovicario si esibirà dal vivo sul palco del monumentale teatro all’aperto dello Sferisterio, dove il pubblico decreterà il vincitore assoluto della trentaseiesima edizione del festival.

La trentaduenne cantautrice è giunta alla finale con il brano “Notte”, superando le selezioni tra 2.352 canzoni partecipanti di artisti di tutta Italia e il passaggio alle audizioni live del marzo scorso. “Notte” - racconta l'autrice - «è nata durante un periodo di insonnia, mentre riflettevo sull’inquietudine che ci attraversa come società. È un canto che parla del baratro verso cui stiamo andando, ma anche del bisogno urgente di risvegliarci, come individui e come comunità, da questo torpore collettivo».

Silvia Lovicario è un’artista poliedrica che fonde musica e parola in una forma espressiva intima e potente. L'anima della sua musicalità si è sviluppata attorno alla viola da gamba, antico strumento di rara profondità timbrica, da lei scelto non solo per il supporto sonoro, ma come estensione della propria voce interiore.

Per chi volesse ascoltarla in Sardegna, l'appuntamento è a Castelsardo, il 23 agosto, per il festival Musica sulle Bocche, con il suo progetto “Umbra - Song Comics”, una narrazione sonora e visiva dove Silvia Lovicario proporrà le sue canzoni, assieme all'illustratrice e fumettista Laura Micieli per ricordare a tutti che «la musica e le immagini ci consentono, anche nei momenti più bui, di lasciarci guidare dalla luce interiore e trovare la forza per rifiorire».

