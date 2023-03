Silvestrone condannato a Ravenna a un anno e quattro mesi per truffa 

Ravenna. Si sarebbe fatto pagare per far ottenere a professionisti dei prestiti collegati a non meglio precisati bandi europei. Ma avrebbe intascato i soldi, lasciando i suoi interlocutori a bocca asciutta. Per questo all’inizio del mese Luca Silvestrone, 52 anni, sedicente presidente di Confederimprese – noto in Sardegna per la trattativa “barzelletta” sulla compravendita del Cagliari Calcio: nel 2014 si era presentato come rappresentante di fantomatici acquirenti americani – è stato condannato a un anno e quattro mesi per il reato di truffa dal Tribunale di Ravenna, sua città natale. Stando a quanto emerso, le sue vittime sono un commercialista e il titolare di una concessionaria di auto con la madre: quattro anni fa Silvestrone si era fatto consegnare alcune migliaia di euro in cambio dei suoi servigi per la facilitazione all’accesso a fondi Ue. Ma poi è sparito.

