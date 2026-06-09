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09 giugno 2026 alle 02:29

Silvestro sotto inchiesta per violenza sessuale 

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Roma. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato dalla Procura di Roma per violenza sessuale, dopo la denuncia di un’imprenditrice che afferma di aver subito un’aggressione il 25 febbraio 2025 nel suo studio parlamentare, a Palazzo San Luigi de’ Francesi. Nel fascicolo è coinvolto anche un carabiniere, indagato per violenza privata: secondo la denuncia avrebbe organizzato l’incontro tra i due e successivamente tentato di dissuadere la donna dal denunciare.

La donna, intervistata da “Repubblica”, racconta di essersi recata nell’ufficio del senatore per motivi professionali e di essere rimasta «raggelata» durante l’episodio e giudica «offensive e umilianti» le parole con cui Silvestro ha negato le accuse. «Modestamente – ha detto – sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale». Il senatore – dopo le critiche delle opposizioni, col Pd che aveva chiesto una condanna formale di quelle frasi – se n’è scusato, definendo le espressioni «colloquiali ma sbagliate» e riconoscendo che possano aver creato fraintendimenti o leso sensibilità. Critiche anche dal centrodestra, per esempio dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi e dalla responsabile Pari Opportunità della Lega Souad Sbai. Alcuni esponenti di Forza Italia parlano di vicenda «chiusa» dopo le scuse, altri valutano l’ipotesi di un’autosospensione.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha avviato la procedura di accertamenti interni.

La denunciante ha riferito di aver cercato assistenza legale rivolgendosi allo studio dell’avvocata Giulia Bongiorno, che però non avrebbe potuto occuparsi del caso per impegni professionali.

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