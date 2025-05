Silverstone, “sprinta” Alex Marquez 

Silverstone. In MotoGp arriva prima la famiglia Marquez, poi tutto il resto dei piloti. Stavolta a vincere è Alex, il più giovane dei due fratelli spagnoli, che si è imposto nella gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna su Marc. Una prova di forza del pilota della Ducati del team Gresini che già nelle prove del venerdì si era distinto come uno dei migliori. Soffre, invece, Pecco Bagnaia che non riesce ad andare oltre il sesto posto: il torinese aveva tenuto il ritmo dei Marquez nella prima parte ma poi è andato in difficoltà prima di crollare totalmente negli ultimi tre giri quando è stato superato da tre piloti. La sua gomma era totalmente usurata: su questo dovranno lavorare i tecnici della Ducati in vista della gara di oggi (ore 14). Terzo è stato Fabio Di Giannantonio che nelle ultime gara sta portando punti alla Ducati del team VR46. Ha superato Fabio Quartararo (poi settimo) e Bagnaia nei giri finali.

In rpecedenza Fabio Quartararo aveva conquistato la pole position nel Gp di Gran Bretagna. Il francese della Yamaha aveva stabilito nel tempo di 1’57”233 il nuovo record della pista. Scatterà al fianco Alex Marquez (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale. Quarto tempo per l’alra Ducati ufficiale, quella di Marc Marquez, che aprirà la seconda fila accanto a Fermin Aldeguer (Gresini) e Jack Miller (Yamaha).

