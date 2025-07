Silverstone da pazzi 

Silverstone. A Silverstone risuona l'inno inglese, ma questa volta non é per Lewis Hamilton, che si ferma ai piedi del podio. Dal caos causato da intermittenti e violenti scrosci di pioggia e dai frequenti ingressi della safety car, emerge vincitore Lando Norris, che conferma il dominio McLaren, bissa il successo in Austria e avvicina Oscar Piastri, ieri secondo. Nel mondiale piloti l'australiano è ancora in testa, ma il compagno di team ora è lontano solo otto punti. Il più felice alla premiazione é però Nico Hulkenberg, terzo con la sua Sauber (il team guidato da Mattia Binotto che presto diventerà Audi). Alla 16ª stagione in Formula 1, il tedesco può finalmente festeggiare il primo podio. Piastri invece é scuro in volto. A lungo in testa, sa di aver buttato la vittoria. Colpa di quei 10'' di penalizzazione per una irregolarità in ripartenza dopo l'uscita della safety car, scontati con la sosta al box, al 44° giro, che ha deciso il primo posto.

le Ferrari

Gara difficile per molti big, a cominciare da Hamilton, quarto sul “suo” circuito dopo 11 podi di fila e da Max Verstappen, quinto. Domenica britannica del tutto da dimenticare per Charles Leclerc, 14° tra errori nella scelta delle gomme (sua la decisione di partire dalla pit-lane con le slick) e uscite di pista. «I primi due settori per me erano abbastanza asciutti, mentre il terzo era molto bagnato. Pensavo che col sole l'asfalto si asciugasse più velocemente. Non é andata così», ha spiegato il ferrarista. zMa quello che mi preoccupa di più é il passo gara, da quel punto in poi non l'ho più recuperato. Ora c'é molta delusione. Ho solo voglia di tornare nel motor home ed analizzare cosa é successo».

Felicissimo

«È bellissimo, c'é tutto quello che avevo sognato», ha commentato il vincitore, Norris. «Ricordo che guardavo questa gara in tv e ora l'ho vinta». Con un meteo così complicato «l'aspetto principale é non fare errori. Oscar mi ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche a lui e alla McLaren». «Mi sono messo nei guai da solo ma complimenti a Lando», ha riconosciuto Piastri, che poi ha aggiunto polemicamente: «A quanto pare non si può più frenare... ma non dico altro altrimenti peggioro la situazione». Deluso Verstappen. Partito dalla pole, il campione del mondo in carica ha lottato per 52 giri con una Red Bull penalizzata sul bagnato, dopo la scelta di aver poco carico aerodinamico in modo da essere più veloce in rettilineo, ma per questo anche assai instabile in curva. «Pensi ancora al Mondiale?», gli chiedono e lui: «No, non é più nella mia testa, ora lo vivrò gara per gara, cercando di fare il meglio possibile».

Male anche Kimi Antonelli, costretto al ritiro dopo che la su Mercedes é stata tamponata dalla Racing Bulls di Isack Hadjar.

