Silvano Vargiu recita Atzeni Cala il sipario su Cadiras in Pratza 

Si concluderà domani a Belvì (ore 21), con lo spettacolo “Leggeri come acqua che scorre” (ispirato a Sergio Atzeni) con l’attore Silvano Vargiu e le musiche di Samuele Cabras, il Festival culturale Cadiras in Pratza.L’appuntamento, promosso dall’Associazione Bisos de Janas, col supporto di Comune, Regione e Fondazione di Sardegna, vuol confermare il tutto esaurito dei sette appuntamenti da luglio ad oggi.

Grande il lavoro dei volontari coordinati dal direttore artistico Bachis Cadau, nella chiesetta di San Sebastiano, cornice degli spettacoli fra un pubblico di affezionati proveniente da tutto il territorio: «Esistono tutti i presupposti per una crescita della manifestazione, grazie alla collaborazione del pubblico, degli artisti e delle istituzioni», commentando i volontari di Bisos de Janas.Così l’attore Silvano Vargiu: «È il primo anno che vengo a Belvì per partecipare ad un Festival che si sta ritagliando un ruolo importantissimo nel panorama culturale. Ne sono onorato».

