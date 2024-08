Silvano Vargiu omaggia Riva nella piazzetta del Museo Ferrai 

Mercoledì 28 agosto l’attore e regista lanuseino Silvano Vargiu porta in scena Giggirriva, in ricordo dell’indimenticabile Rombo di tuono. Lo spettacolo teatrale e musicale andrà in scena al museo civico Franco Ferrai, alle 21.15. Insieme a Silvano Vargiu, autore e attore, Mauro Aresu, che ha curato le musiche, Tony Grandi alle luci e con la collaborazione tecnica di Francesca Nieddu.

Nato a scopo divulgativo per far conoscere i valori non solo sportivi di Gigi Riva soprattutto alle nuove generazioni e il grande cuore che ha dimostrato nei confronti delle persone, non solo di questa terra. Il racconto di Vargiu è incentrato sulla vita e sul rapporto con la Sardegna di Gigi Riva, sulla sua generosità e attaccamento profondo all’isola. Lo spettacolo è stato presentato con successo a Tortolì nell’ambito della Pastorale del turismo. (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA