Silvana Mulas a Cagliari racconta “La frana” che devastò Osini 

Il ritorno al passato permette sovente di riconciliarsi con le sue cicatrici. Con questo filo rosso, Silvana Mulas ci conduce in una narrazione che regala emozione e pietà nel suo romanzo di esordio: “La frana” (Catartica) che sarà presentato domani a Cagliari, alle 17.30, in via San Salvatore da Horta 2, con Romano Cannas e Adamo Pili. Letture di Lia Careddu.

La lettura dell’opera è una straordinaria opportunità per immergersi nella storia della Sardegna più interna, ripercorrere anni dimenticati, in cui delle vite si intrecciano prima e dopo l’alluvione che nel 1951 colpì Osini. Sei giorni di interminabile pioggia devastarono il borgo, portando via con sé case, persone e cambiando la rotta di molte esistenze. L’acqua incessante segnò l’evacuazione inevitabile di una intera popolazione e la necessaria ricostruzione del paese in una nuova località. Il romanzo ruota attorno a Luisa, una donna che dopo sessant’anni fa ritorno al suo Osini, paese che lasciò con e nel dolore, ancora bambina. Il viaggio, nella memoria, lo compie insieme a sua nipote Anna, che per la sua tesi di laurea sceglie di sviluppare quella parte di storia sarda, vicina a sua nonna.

La trama ben confezionata da una scrittura ricercata ma affabile, permette a Luisa di risvegliare la sua infanzia, riallacciare i legami che segnarono la sua giovinezza. La vita della protagonista si combina con quella di altre donne, ai tempi bimbe e adolescenti o solo marchiate, che portano con sé flagelli più diversi, custodi di antichi saperi e incastrate in una ricostruzione senza fine.

Un racconto corale, femminile, ai margini della comunità, che dona voce a una dimensione costruita su rigidi codici sociali che portavano all’inevitabile esclusione di chi fosse troppo distante dalla norma. Qui si scatena il giudizio e la condanna senza assoluzione e, ancora meno, la giusta difesa. Nulla valeva più di uno sguardo inquisitore dei compaesani, niente riscattava una vergogna subita, spesso la diceria vinceva la compassione. L’autrice, nata a Ulassai, dopo oltre 60 anni dall’alluvione scrive questa storia, sul paese di sua madre e dei nonni ma anche di Nannedda Libertà, maestra Ausilia, Marisa sa contadora, Dina Mammasorri e tante altre.

